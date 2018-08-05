40 нарушений при учёте преступлений, связанных с ЖКХ, выявила прокуратура Псковской области

09:15, 06 августа 2018, ПАИ

За 7 месяцев органы прокуратуры Псковской области выявили 40 нарушений при учете преступлений, связанных с ЖКХ. Наиболее значимые нарушения обусловлены завышением показателей о количестве зарегистрированных и раскрытых преступлений, а также о размере причиненного ущерба и его возмещения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры региона.

Требования прокуратуры удовлетворены, в государственную отчетность внесены необходимые корректировки, устраняющие искажение криминальной статистики.

«Проделанная работа повлияла на показатели результативности деятельности правоохранительных органов области, что должно побудить их принять комплекс дополнительных мер по выявлению и пресечению преступлений в сфере ЖКХ». – отметили в прокуратуре.