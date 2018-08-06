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Общество

Память первых русских святых Бориса и Глеба отмечается 6 августа

Сегодня, 6 августа, отмечается память первых русских святых Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида).

Как пишет calend.ru, они были князьями, сыновьями великого князя Владимира Святославовича. Бориса и Глеба убил их единокровный брат Святополк Окаянный в борьбе за власть после смерти отца. По церковному преданию, на такой поступок Святополка толкнул дьявол. «Когда увидел исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел он перебить всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть», — так повествуют легенды.

Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев.

Братьев считают заступниками русской земли и небесными помощниками русских князей. В этот день крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может случиться пожар. В основе такого поверья — многочисленные грозы, пора которых начиналась в августе, и которые сопровождались молниями, способными поджигать стога сена. Из-за этого день Бориса и Глеба называли еще Паликопной — от слов «палить копны».

«На Глеба и Бориса за хлеб не берися», — говорили люди, подразумевая, что следует отложить жатву, хотя именно «на Борис и Глеб поспевает хлеб». Женщины и дети начинали сбор ягод черемухи. Из них варили компоты и заготавливали впрок — в основном, в сушеном виде.

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