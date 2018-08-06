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Общество

Международный день «Врачи мира за мир» отмечается 6 августа

Сегодня, 6 августа, отмечается международный день «Врачи мира за мир», пишет calend.ru.

Международный день был предложен организацией «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы». Он отмечается в годовщину дня бомбардировки японского города Хиросима (Hiroshima) 6 августа 1945 года.  Каждый год 6 августа в 8 часов 15 минут утра японский город Хиросима замирает — минута молчания.  

Также в этот день проходят памятные мероприятия в хиросимском парке Мира, где горит вечный огонь перед памятником жертвам бомбардировки с надписью «Спите спокойно - ошибка не повторится».

В результате этой бомбардировки были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению более 160 тысяч человек, и до сих пор жертвы этого события продолжают умирать от лучевой болезни. А еще через три дня атомная бомба с плутониевым зарядом такой же мощности была сброшена на другой японский город — Нагасаки.

Спустя 10 лет после этих трагических событий, в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия, а в 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной (Договор Раротонга). Организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы» возникла в 1980 году во Франции в результате отделения от другой знаменитой международной организации «Врачи без границ».

С тех пор крупные отделения «Врачей мира» появились в десятках странах мира, и сегодня это движение объединяет в своих рядах свыше 200 тысяч врачей, и число его сторонников продолжает расти.

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