На виадуке в Пскове столкнулись три машины, одного из водителей зажало в покорёженном автомобиле

09:31, 06 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 6 августа, около 8:30 в Пскове на виадуке в районе пересечения улицы Вокзальной и Октябрьского проспекта произошло ДТП с участием трёх машин.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомашины «Форд» врезался в ехавший впереди автомобиль «Шкода». В результате «Форд» выкинуло на полосу встреченного движения, где он столкнулся с ВАЗ-2107.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, они вынимают водителя из покорёженного ВАЗа.

По предварительным данным, виновником аварии был водитель «Форда».