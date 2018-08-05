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На виадуке в Пскове столкнулись три машины, одного из водителей зажало в покорёженном автомобиле

Сегодня, 6 августа, около 8:30 в Пскове на виадуке в районе пересечения улицы Вокзальной и Октябрьского проспекта произошло ДТП с участием трёх машин.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомашины «Форд» врезался в ехавший впереди автомобиль «Шкода». В результате «Форд» выкинуло на полосу встреченного движения, где он столкнулся с ВАЗ-2107.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, они вынимают водителя из покорёженного ВАЗа.

По предварительным данным, виновником аварии был водитель «Форда».

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