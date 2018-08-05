0
16:29
Полиция разыскивает проживавшего в Черехе Сергея Ломакина
09:17
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
16:30
В Сочи ребенка засосало в ливневый коллектор на глазах у бабушки: труп нашли в море (ВИДЕО)
13:01
Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
09:32
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
10:31
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
10:13
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
Еще новости
Происшествия

Мужчина и женщина погибли в пожаре в Псковском районе

Мужчина 1977 года рождения и женщина 1961 года погибли в результате пожара в деревне Липеты Псковского района утром 5 августа. Как стало известно Псковскому агентству информации, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что 5 августа, в 05:09 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Центральной в деревне Липеты Карамышевской волости Псковского района. Возгорание тушили 7 пожарных при помощи 2 единиц техники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция разыскивает проживавшего в Черехе Сергея Ломакина
05 августа 2018
Полиция разыскивает проживавшего в Черехе Сергея Ломакина
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
05 августа 2018
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
В Сочи ребенка засосало в ливневый коллектор на глазах у бабушки: труп нашли в море (ВИДЕО)
04 августа 2018
В Сочи ребенка засосало в ливневый коллектор на глазах у бабушки: труп нашли в море (ВИДЕО) 3
Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
04 августа 2018
Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
03 августа 2018
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей 1
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
02 августа 2018
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
02 августа 2018
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
02 августа 2018
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе

Идет загрузка...