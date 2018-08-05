Мужчина и женщина погибли в пожаре в Псковском районе
Мужчина 1977 года рождения и женщина 1961 года погибли в результате пожара в деревне Липеты Псковского района утром 5 августа. Как стало известно Псковскому агентству информации, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Напомним, ранее ПАИ сообщало, что 5 августа, в 05:09 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Центральной в деревне Липеты Карамышевской волости Псковского района. Возгорание тушили 7 пожарных при помощи 2 единиц техники.