День железнодорожных войск празднуется в России

10:04, 06 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 6 августа, отмечается День железнодорожных войск России. Об этом сообщает портал calend.ru.

Данный праздник был установлен указом президента Российской Федерации от 19 июля 1996 года «Об установлении Дня Железнодорожных войск Российской Федерации». Он приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербург – Московской железной дороги. 6 августа 1851 года, вышло «высочайшее утверждение» императором Николаем I «Положения о составе управления Санкт-Петербурго – Московской железной дороги».

В соответствии с положением, были сформированы 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и «телеграфическая» роты общей численностью 4 тысяч 340 человек, что и положило начало формированию первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддержание в исправном состоянии железнодорожного пути, обеспечение бесперебойной работы станций охраны мостов и железнодорожных переездов.

Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. В годы Великой Отечественной войны железнодорожные войска вместе с гражданскими железнодорожниками восстановили и построили более 120 тысяч километров железных дорог и свыше 3 тысяч мостов.