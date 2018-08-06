Во Всероссийском дне приёма предпринимателей примет участие прокуратура Псковской области 7 августа

09:55, 06 августа 2018, ПАИ

7 августа прокуратура Псковской области примет участие во Всероссийском дне приёма предпринимателей в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации, а также в соответствии с поручением Генерального прокурора России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального надзорного ведомства, прием предпринимателей в аппарате прокуратуры области будет проводиться в кабинете дежурного прокурора в здании прокуратуры Псковской области по адресу: Псков, Плехановский посад, 6. В городах и районных центрах области встречи с предпринимателями пройдут по месту расположения соответствующих горрайпрокуратур.

Единый режим работы по приему предпринимателей установлен с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).