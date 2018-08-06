0
15:18
Четыре жилых комплекса покажут участникам псковского «Тура по новостройкам» 11 августа
12:37
Блюда традиционной кухни приболотных деревень представит Полистовский заповедник на Медовом фестивале
11:28
Галина Невалённая: Если предупреждать заболевания, то можно без проблем дожить до 80 лет
10:57
Третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод» проходит в Псковской области
10:09
Электрический квартал на берегу реки Великой
09:52
Пскович попытался самостоятельно «разрулить» образовавшуюся из-за неработающих светофоров пробку на площади Ленина
19:16
Косметику для всей семьи представит компания MIRRA на Медовом фестивале
Еще новости
Общество

Федеральное финансирование на ремонт дорог в регионах могут увеличить до 50%

Министерство транспорта России предложило увеличить выделяемую на содержание региональных дорог долю средств до 50% к 2023 году, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что Минтранс планирует в 2019 году оплатить из федерального бюджета 30% затрат на ремонт региональных дорог, а затем увеличивать долю до 50% к 2023 году. Оставшаяся доля трат должна оплачиваться из бюджета регионов.

При этом в рамках правительственных программ поддержки субъектов на восстановление региональных дорог из бюджета уже выделяется до 17% от необходимого объема средств, указано в документе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Четыре жилых комплекса покажут участникам псковского «Тура по новостройкам» 11 августа
06 августа 2018
Четыре жилых комплекса покажут участникам псковского «Тура по новостройкам» 11 августа
Блюда традиционной кухни приболотных деревень представит Полистовский заповедник на Медовом фестивале
06 августа 2018
Блюда традиционной кухни приболотных деревень представит Полистовский заповедник на Медовом фестивале
Галина Невалённая: Если предупреждать заболевания, то можно без проблем дожить до 80 лет
06 августа 2018
Галина Невалённая: Если предупреждать заболевания, то можно без проблем дожить до 80 лет 4
Третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод» проходит в Псковской области
06 августа 2018
Третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод» проходит в Псковской области
Пскович попытался самостоятельно «разрулить» образовавшуюся из-за неработающих светофоров пробку на площади Ленина
06 августа 2018
Пскович попытался самостоятельно «разрулить» образовавшуюся из-за неработающих светофоров пробку на площади Ленина
Косметику для всей семьи представит компания MIRRA на Медовом фестивале
05 августа 2018
Косметику для всей семьи представит компания MIRRA на Медовом фестивале
В Пскове почтили память священника Павла Адельгейма
05 августа 2018
В Пскове почтили память священника Павла Адельгейма
Участники фестиваля «Земля Великих Побед» почтили память десантников 6-й роты (ВИДЕО)
05 августа 2018
Участники фестиваля «Земля Великих Побед» почтили память десантников 6-й роты (ВИДЕО)

Идет загрузка...