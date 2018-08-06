Федеральное финансирование на ремонт дорог в регионах могут увеличить до 50%

12:04, 06 августа 2018, ПАИ

Министерство транспорта России предложило увеличить выделяемую на содержание региональных дорог долю средств до 50% к 2023 году, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что Минтранс планирует в 2019 году оплатить из федерального бюджета 30% затрат на ремонт региональных дорог, а затем увеличивать долю до 50% к 2023 году. Оставшаяся доля трат должна оплачиваться из бюджета регионов.

При этом в рамках правительственных программ поддержки субъектов на восстановление региональных дорог из бюджета уже выделяется до 17% от необходимого объема средств, указано в документе.