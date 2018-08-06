Минтруд РФ создаст программу антикоррупционного обучения для чиновников
В Министерстве труда и социальной защиты разработали поправки в закон «Об образовании в России», которые позволят утверждать типовые программы по вопросам противодействия коррупции, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что в ведомстве приступили к созданию программы антикоррупционного обучения для чиновников и бизнеса. К работе намерены привлечь специалистов из других ведомств, а также экспертов из коммерческих организаций.
В ведомстве подчеркнули, что нововведение должно повысить качество подготовки специалистов комплаенс-подразделений и общий уровень знаний в этой сфере всех остальных сотрудников.