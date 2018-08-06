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Общество

День Самолуковской волости отметили в Локнянском районе

День Самолуковской волости отметили в Локнянском районе 5 августа, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Праздник проходил в деревне Башово и начался с поздравлений главы волости Ольги Яковлевой и главы района Нины Степановой. Затем гости увидели праздничную программу, подготовленную Башовским Домом культуры: выступления коллективов, «перекличку» деревень волости, смотр  старинных сарафанов, поздравления жителей в различных номинациях за вклад в развитие района.

Праздник совпал с 70-летним юбилеем одной из жительниц деревни Липшане: Раисы Байков. Кроме того, участники праздника поздравили с серебряной свадьбой Виктора и Нину Новиковых. Также в этот день поприветствовали 12 первоклассников, которые пойдут уже совсем скоро в местную школу. Кроме того, прозвучали поздравления с Днем железнодорожника. Завершали программу выступления коллективов Локнянского культурно-досугового центра.

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