Около 35 иностранных граждан с просроченной российской визой выявили псковские пограничники в июле

10:42, 06 августа 2018, ПАИ

В июле в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в Псковской области были выявлены 35 иностранных граждан, следующих на выезд из России, у которых срок действия российских виз истек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

В связи с этим пограничное управление напоминает, что при пересечении государственной границы необходимо обращать внимание на срок действия визы, и советует заблаговременно планировать поездку.

Для продления визы необходимо предоставить действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, визу (в случае оформления визы на вкладном визовом бланке), документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за продление срока действия визы в размере одной тысячи рублей.

Информация о предоставлении пограничными органами услуги по продлению срока действия виз размещена в пунктах пропуска через государственную границу РФ.