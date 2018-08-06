Третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод» проходит в Псковской области

10:57, 06 августа 2018, ПАИ

В Псковской области стартовал третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, он проводится 5-6 августа по номинациям: ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей) без экипажей, гонка преследования на БМД (БТР) со стрельбой.

5 августа в Печорском районе Псковской области в незнакомой для участников густо лесистой местности проводилось ориентирование в соответствии с правилами международной федерации рогейна (IRF). Состав каждой команды представлен тремя отделениями по 5 человек в каждом.

Каждая команда в составе взвода должна пробежать общей сложностью более 50 километров (15–20 километров на каждое отделение) при этом найти, как можно больше контрольных пунктов, расставленных на протяженности всей дистанции.

Команды выходили на маршрут с интервалом 10 минут, время прохождения дистанции -180 минут. Штрафные балы начисляются за каждую полную или неполную минуту превышения контрольного времени (180 минут) из общей суммы очков. В случае превышения командой контрольного времени более чем на 30 минут, результаты команды будут аннулированы.

Подведение результатов проводится по общей сумме очков, набранными всеми отделениями взвода. В случае равенства очков предпочтение отдается команде затратившей на прохождение дистанции наименьшее время.

Международный конкурс «Десантный взвод» впервые проводится на территории Псковской области в период с 28 июля до 9 августа при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона. В соревнованиях по полевой выучке и профессиональному мастерству среди десантных подразделений принимают участия более 400 представителей «крылатой пехоты» из 10 стран мира: Африки, Ближнего Востока, Южной Америки Восточной Азии и Европы.