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Боксеры Псковской области выиграли матчевую встречу у команды Белоруссии на фестивале «Земля Великих Побед»

На фестивале «Земля Великих Побед» сборная Псковской области выиграла матчевую встречу по боксу у команды Белоруссии. По итогам шести поединков счет составил 4–2.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, награды победители получили из рук врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, мастера спорта международного класса по боксу, депутата Госдумы РФ Дмитрия Пирога, заслуженного мастера России по тайскому боксу и участника проекта «Команда 2018» Артема Левина. Также в церемонии награждения приняли участие псковские боксеры: чемпион Европы по версии WBO Артур Акавов, чемпион мира по версии WPBF Андрей Богданов, заслуженный тренер России по боксу Владимир Ивасенко, заслуженный мастер спорта России Роман Веселов.

В состав сборной Псковской области вошли Григорий Зубков, Александр Кульницкий, Артур Кулаков, Константин Суховский, Антон Конашенко из Пскова и Валерий Трофимов из Локни. Ребята тренируются в спортивных школах региона под руководством Вадима Голика, Алексея Орлова, Александра Воробьева, братьев Александра и Вячеслава Ярулиных.

Псковичам противостояли победители первенства Белоруссии, международных соревнований и участники первенства Европы.

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