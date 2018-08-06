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Общество

Долги по зарплате перед сотрудниками Псковпассажиравтотранса погашены в полном объеме

По данным на 1 августа задолженность по заработной плате перед сотрудниками государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» погашена в полном объеме. Сумма долга составляла 9 млн 600 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова.

Ситуация на транспортном предприятии региона находится на особом контроле врио губернатора Михаила Ведерникова. По его поручению был составлен график погашения задолженности. «Сейчас в плановом порядке продолжатся выплаты по авансу в соответствии с коллективными договорами», — заключил Александр Кузнецов.

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