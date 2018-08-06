Лучших в профессии отметили в День железнодорожника в Пскове

12:13, 06 августа 2018, ПАИ

Торжественные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, прошли в минувшие выходные в Пскове на сцене в Зеленом театре. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на мероприятии присутствовали заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, представители Псковского железнодорожного узла - филиала ОАО «РЖД».

Владимир Воробьев поздравил присутствующих с профессиональным праздником и отметил, что в жизни каждой страны поезда играют особую роль. Он отметил, что благодаря добросовестному труду псковских железнодорожников, своевременно осуществляется большой объем пассажирских перевозок, вовремя доставляются грузы, необходимые для развития экономики, вносится достойный вклад в социально - экономическое развитие Пскова.

Заместитель главы Пскова вручил председателю Псковской узловой рабочей группы Юсупу Юсупову приветственный адрес главы Пскова Ивана Цецерского, а также почетные грамоты и благодарственное письмо трем работникам Псковского филиала ОАО «РЖД».

Благодарственные письма были вручены лучшим в профессии от главы администрации Пскова Александра Братчикова.

С праздничными концертными номерами со сцены Зеленого театра выступили творческие коллективы псковичей-железнодорожников, а также солистка группы «Краски» Марина Иванова.

Напомним, указ о сооружении железнодорожной линии на Псков был подписан в феврале 1951 года. В 2016 году станции Псков исполнилось 165 лет. В настоящее время на железнодорожном узле Псков трудится порядка 2 тысяч 200 человек.