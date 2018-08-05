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Политика

Обучение членов избирательных комиссий проходит в Псковском районе

В ДКЦ Неёлово прошёл практический семинар для членов участковых избирательных комиссий Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, план учебных мероприятий включает в себя изучение законодательства, методических материалов, рассмотрение актуальных вопросов работы УИК в период подготовки и проведения выборов, освоение новых технологий. Обучение, направленное на повышение профессионального уровня участковых избирательных комиссий, проводится в течение всего года, в преддверии проведения единого дня голосования на первый план выходит практика.

Темой прошедшего семинара стало рассмотрение и анализ конкретных ситуаций и примеров. В качестве экспертов  выступили председатель ТИК Псковского района Анна Садовникова и председатель ТИК Островского района Валентина Егорова.

Организаторы привели конкретные примеры из реальной практики работы УИКов, а участники мероприятия предлагали решения поставленных задач, составляли планы действий в определённых ситуациях.

Как показал семинар, несмотря на имеющийся опыт и достаточно высокую квалификацию большинства участников, подобная практическая деятельность необходима и помогает  найти ответы на возникающие вопросы, касающиеся правового и организационного обеспечения деятельности УИКов.

Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, опыт проведения подобных семинаров на территории муниципальных образований  показал эффективность и перспективность такой формы работы с членами УИК.

Он также подчеркнул, что результатом обучения должна стать профессиональная команда, которая обеспечит качественную организацию и проведение предстоящих 9 сентября выборов губернатора Псковской области, дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания и выборов главы Псковского района.

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