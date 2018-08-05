Двое детей и женщина пострадали при столкновении мотоцикла с коровой в Островском районе
4 августа в дереве Воронцово в Островском районе 31-летний мужчина на мотоцикле «ИЖ – Планета 5» столкнулся с коровой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пострадали в этом ДТП 12-летний мальчик, 14-летняя девочка и 28-летняя женщина. Мальчик был доставлен в Детскую областную больницу, остальным госпитализация не потребовалась.
Установлено, что мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения.