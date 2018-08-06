Полиция разыскивает ушедшего из великолукского дома престарелых мужчину

11:20, 06 августа 2018, ПАИ

В Великих Луках разыскивается Григорий Михайлович Рак 1949 года рождения, который 9 июля ушел из Дома престарелых, расположенного на улице Щорса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На момент ухода мужчина был одет в черные брюки и светлую футболку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении данного гражданина, просят обратиться по телефонам 8953 24745 76 или 02.