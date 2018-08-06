В Опочке полицейские провели в детском саду акцию «Насилию скажем нет!»

11:26, 06 августа 2018, ПАИ

В Опочке полицейские провели в детском саду «Теремок» акцию «Насилию скажем нет!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На беседу с детьми пришла участковый уполномоченный МО МВД России «Опочецкий» Наталья Васильева. Она разыграла с ребятами ситуации, которые могут их ожидать на улице, когда они гуляют без присмотра взрослых.

Дети повторили основные правила поведения, которые помогут им не попасться на удочку мошенников. Самых активных участников встречи ждал сюрприз - дети смогли почувствовать себя настоящими полицейскими и примерить экипировку, а также помочь в проведении «Зарядки со стражем порядка». В подарок ребята получили лото со знаками дорожного движения, чтобы самостоятельно повторить еще и правила дорожного движения.