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Политика

Не имеющим юрлица российским фермерам предложат легализоваться, купив единый «налоговый патент»

Патентная система станет оптимальным решением для тех фермеров, которые сегодня боятся регистрировать ИП из-за бюрократических препон, но задумываются о развитии своего хозяйства или пытаются найти решение вопроса сбыта продукции. Об этом заявила член комитета нижней палаты парламента по аграрной политике Светлана Максимова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отеделния «Единой России». Поводом для комментария стал находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект, который предоставит владельцам личных подсобных хозяйств право в случае необходимости купить «налоговый патент» на срок от месяца до года.

«Патент станет возможностью легализоваться тем, кто ведет предпринимательскую деятельность и заинтересован в развитии своего бизнеса, но из-за бюрократических сложностей предпочитает не регистрировать ИП, а оставаться в «серой» зоне, вне правового поля. Как мне говорят избиратели на приемах, для них регистрация ИП – не всегда выход, потому что многие живут в отдаленных территориях, и количество бумаг и долгое оформление, а также предстоящие налоговые проверки становится причиной оставить все, «как есть». Люди говорят, что готовы развивать свое хозяйство, но вот если бы этот процесс мы им облегчили, - заявила Максимова, выступившая одним из авторов документа.

По ее мнению, переход на патентную систему разрешит эту ситуацию и позволит таким фермерам получить федеральный грант для фермеров, начинающих фермеров, для семейных ферм, получить льготный кредит, погектарную поддержку. «О крайней необходимости получить доступ к этим ресурсам говорят те, кто занимается животноводством, молочным животноводством, кто имеет бизнес круглогодичный», - констатировала депутат.

При этом переход на патентную систему налогообложения не станет обязанностью владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). «В  законопроекте прописан принцип добровольности. Это важно понять тем, кто впадает в заблуждение при трактовке законопроекта и думает, что поголовно все владельцы ЛПХ будут обязаны покупать патенты. Совсем нет. Им дается право, я подчеркиваю, право в случае, если они видят для себя такую необходимость, по желанию купить патент», - отметила парламентарий.

Максимова подчеркнула, что выгоду от нововведений ощутят и региональные бюджеты, и фермеры. «Мы развиваем личные подсобные хозяйства, помогаем им встать на ноги, производить и реализовывать продукцию. Деньги от патента пойдут в бюджет, на развитие территорий, а это и инфраструктура, и дороги, - в том числе польза от этого будет и самим фермерам. Патентная система позволит создавать в таких территориях условия, чтобы там оставались люди, в конечном итоге – развивать сами территории», - резюмировала депутат.

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