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Общество

Сергей Сукманюк: Медицина может предложить эффективные методы лечения бесплодия, чтобы повысить рождаемость

Медицина сегодня может предложить эффективные методы лечения бесплодия, чтобы повысить рождаемость, заявил главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк сегодня, 6 августа, на посвященной демографической ситуации в регионе пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что в Псковской области 332 женщины в 2017 году сделали процедуру искусств оплодотворения (ЭКО). По его словам, ее эффективность составляет 35%.

Сергей Сукманюк также подчеркнул, что в Псковской области снизился уровень младенческой смертности. Сейчас этот показатель составляет 3,7 промилле, что ниже, чем в других регионах.

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