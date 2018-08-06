Сергей Сукманюк: Медицина может предложить эффективные методы лечения бесплодия, чтобы повысить рождаемость

11:41, 06 августа 2018, ПАИ

Медицина сегодня может предложить эффективные методы лечения бесплодия, чтобы повысить рождаемость, заявил главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк сегодня, 6 августа, на посвященной демографической ситуации в регионе пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что в Псковской области 332 женщины в 2017 году сделали процедуру искусств оплодотворения (ЭКО). По его словам, ее эффективность составляет 35%.

Сергей Сукманюк также подчеркнул, что в Псковской области снизился уровень младенческой смертности. Сейчас этот показатель составляет 3,7 промилле, что ниже, чем в других регионах.