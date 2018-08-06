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Общество

Консультационный центр для детей раннего возраста предлагают открыть в Пскове

Консультационный центр для детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья предлагают открыть в Пскове. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с круглого стола, посвященного дошкольному образованию, который проходит сегодня, 6 августа, в общественной приемной Михаила Ведерникова.

Данную инициативу озвучила Ирина Андреева, заведующая дошкольного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. По ее словам, с трех лет дети попадают в это учреждение и могут получать помощь, а до трех лет – не охвачены ею. «Хотелось бы создать консультационный центр для детей раннего возраста и их родителей. Сейчас есть центр коррекции и реабилитации, но город у нас большой и он не может охватить всех», - рассказала она.

По словам Ирины Андреевой,  хотелось бы иметь отдельное помещение, - на базе одного из дошкольных учреждений или в свободных помещениях, - чтобы там могли работать дефектолог, логопед, психолог. «Нужны средства на оплату труда, предметно-развивающую среду, дидактические материалы», - пояснила она.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение школьного и вузовского, а также дополнительного образования.

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