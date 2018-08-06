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Общество

Решение об открытии нового перинатального центра в Пскове будет принято по результатам исследования воздуха

Решение об открытии нового перинатального центра в Пскове будет принято по результатам очередного исследования воздуха. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов на пресс-конференции 6 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Потапов подчеркнул, что  все строительно-монтажные работы в перинатальном центре завершены, медицинское оборудование запущено, но проблемой оказалось качество воздуха в некоторых помещениях. По его словам, эта ситуация тянется с февраля, воздух очищают при помощи вентиляции и проветривания помещений.

Он подчеркнул, что при строительстве были использованы только качественные материалы. А главный врач  Псковского перинатального центра  Сергей Сукманюк пояснил, что вредные вещества попали в воздух из упаковочных материалов.

Напомним, ранее о том, что только несоответствие проб воздуха в нескольких помещениях требованиям контрольных органов не позволяет запустить перинатальный центр, заявлял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

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