Посвященный дошкольному образованию сайт предлагают создать в Псковской области

12:43, 06 августа 2018, ПАИ

Специальный интернет-сайт, посвященный дошкольному образованию и проблемам детей, предлагают создать в Псковской области. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с круглого стола, посвященного дошкольному образованию, который проходит сегодня, 6 августа, в общественной приемной Михаила Ведерникова.

Ирина Горячева, заведующая детского сада № 49, заявила, что «хотелось бы, чтобы этот центр имел очень хороший сайт». По ее словам, «единственный сайт, который хорошо знают горожане, это сайт губернатора». Хотелось бы, чтобы был единый сайт, где была бы запись к врачам, консультации, обмен мнениями», - пояснила она.

Ее поддержала в настоящее время находящаяся в декрете директор частного детского сада-яслей Диана Грибанова. «Такой сайт очень сильно экономит силы, средства, охватывает большую аудиторию», - сказала он. «По себе знаю, что с тех пор как появились вебинары, как средство работы, они стали очень востребованы», - добавила Диана Грибанова.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение школьного и вузовского, а также дополнительного образования.