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Общество

Гранты на открытие ясельных групп смогут получить псковские мамы

Псковские мамы смогут получить гранты на открытие ясельных групп, рассказала сегодня, 6 августа, в ходе круглого стола на тему дошкольного образования, который проходит в общественной приемной Михаила Ведерникова, заместитель начальника отдела региональной политики Управления образования Псковской области Ольга Шрайнер.

По ее словам, в нацпроекте «Демография» есть проект по созданию рабочих мест для женщин с помощью открытия яслей. «Программа существует, соглашение с Минобразом заключено. Мы работаем над предложениями для Михаила Ведерникова по региональной составляющей данного проекта», – сообщила Ольга Шрайнер. По ее словам, наиболее остро в настоящий момент данная проблема стоит в Пскове и прилегающих территориях Псковского района.

Представитель управления образования пояснила, что желающим открыть ясельную группу планируется выделять гранты в размере до 700 тысяч рублей. Кроме того, им будет предоставляться поддержка в обучении и переквалификации.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение школьного и вузовского, а также дополнительного образования.

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