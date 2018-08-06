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Экономика

Псковские власти займутся поиском инвесторов, заинтересованных в производстве льна

Врио губернатор а Псковской области Михаил Ведерников поручил председателю областного комитета по экономике и инвестициям Андрею Михееву заняться поиском инвесторов для производства льна. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания совета по инвестициям при администрации Псковской области, который проходит сегодня, 6 августа.

«Еще один фактор, который мы редко учитываем - это успехи наших соседей. В Смоленской области стартовало производство первого льнозавода, а вы все прекрасно знаете, что в Псковской области во времена СССР производили лен»,  отметил глава региона.

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