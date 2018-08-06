Михаил Ведерников: Недопустимо подбирать участки для инвестора по два года

13:22, 06 августа 2018, ПАИ

«Совершенно недопустимо подбирать участки для инвесторов по два года, потому что инвесторы уходят туда, где выгоднее», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на региональном Совете по инвестициям 6 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона пообещал, что у каждого инвестора будет номер его мобильного телефона. «Если будут жалобы, что что-то не так, то я сделаю соответствующие выводы», - подчеркнул он.