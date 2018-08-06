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Экономика

Псковская область улучшила показатели по упрощению процедур в сфере строительства

Псковская область по итогам 2017 года перешла из группы «б» в группу «а» в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по показателям, связанным с упрощением процедур в сфере строительства. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 6 августа, на заседании Совета по инвестициям при администрации Псковской области рассказал председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

В целом регион набрал в рейтинге 252 балла из 400 возможных. Лучшие показатели у Псковской области в разделах, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса. По итогам анализа показателей рейтинга комитет планирует внедрить новые мероприятия, связанные с упрощением регистрации юрлиц, а также в сфере финансовой поддержки бизнеса.

«Кроме того, мы видим проблему недостаточного информирования предпринимателей об оказании услуг в электронном виде», - добавил Андрей Михеев. Решать ее планируется с привлечением Сбербанка. «Еще одна известная проблема - из года в год на низком уровне доля выпускников, которые заняты в реальном секторе экономики», - рассказал он. В этом направлении профильный комитет намерен работать вместе с управляющей компанией ОЭЗ «Моглино».

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