83 инвестиционных проекта на 211 млрд сопровождает Агентство инвестиционного развития Псковской области в 2018 году

13:39, 06 августа 2018, ПАИ

83 инвестиционных проекта на 211 млрд рублей сопровождает Агентство инвестиционного развития региона в 2018 году. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 6 августа, на заседании Совета по инвестициям при администрации Псковской области рассказал гендиректор ГАУ «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Юрий Подобед.

Он рассказал, что в этом году было принято на сопровождение 8 новых проектов. Трем проектам была оказана господдержка в сфере модернизации производства. Кроме того, в этом году поступили 95 обращений от инвесторов, в основном по получению господдержки и по поиску земельных участков.

В 2018 году Агентство инвестиционного развития провело 10 маркетинговых мероприятий, в том числе одно за рубежом. Агентство возобновило отношения с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) достигнута договоренность о проведении сессии с АЕБ в рамках Ганзейских дней в 2019 году. В марте 2018 года была организована бизнес-миссия в Финляндию. Кроме того, установлены контакты с польским бизнесом, представители которого посетили «Моглино». В сентябре планируется участие в встрече с польским бизнесом в Москве, в рамках деятельности АЕБ.

По словам Юрия Подобеда, Агентство намерен «делать фокус на приеме: опыт показывает, что лучше, чем выезд». «Результатом любого выездного мероприятия должно стать привлечение инвестора в регион», - добавил он.