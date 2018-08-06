Проект по созданию рекреационного комплекса в Пушкиногорском районе признан стратегическим на заседании регионального совета по инвестициям

13:52, 06 августа 2018, ПАИ

Инвестиционный проект «Строительство современного рекреационного комплекса в Пушкиногорском районе Псковской области «Кренёвка парк отель» получил статус стратегического. Об этом с заседания совета по инвестициям при администрации Псковской области, которое состоялось сегодня, 6 августа, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Координатор инвестиционного проекта Владимир Корж рассказал, что в настоящее время идет работа по проектированию комплекса. В этом году планируется сформировать береговую линию, заполнить водоемы. Проект будет реализоваться в три этапа. Он будет включать в себя строительство гостиничного корпуса, бассейна со SPA, коттеджей, видового ресторана на 100 мест, лодочной станции, веревочного парка, а также трасс для лыжников и биатлонистов, которые позволят загрузить отель в зимнее время.

На сегодняшний день в проект вложено 46 млн рублей. Владимир Корж сообщил, что инвесторам нужна помощь региональных властей в прокладке 1 километра новой дороги и ремонте 4,5 километров уже имеющейся, а также в подведении электричества.