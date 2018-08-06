Рыбзаводы хочет открыть инвестор на двух озёрах Псковской области

14:00, 06 августа 2018, ПАИ

Компания ООО «Галактика-О» намерено открыть в Псковской области на двух озёрах рыбозаводы. Проекты будущих предприятий представила генеральный директор ООО «Галактика-О» Марина Ослина на Совете по инвестициям в Псковской области 6 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Ослиной один из заводов планируется разместить в Гдове, рядом с Чудским озером. Инвестировать в него компания намерена порядка 150 млн рублей, из которых примерно половина собственные средства, остальное – заёмные. Она отметила, что никакого вреда такое предприятие экологии не нанесёт, поскольку предполагается использование современных систем кислородных станций и бактериологической очистки.

По новой технологии в Гдове планируется в искусственных условиях разводить судака. В качестве примера организации процесса Марина Ослина продемонстрировала фотографии аналогичного производства в Белоруссии.

Второй раздел проекта ООО «Галактика-О» - выращивание на озере Велье форели. Планируется получать в год до 500 тонн рыбы и 20 тонн икры. Вложить в это предприятие компания намерена 205 млн рублей собственных и привлеченных средств. Экономический эффект ожидается порядка 8 млн в год. На предприятии, как отметила Марина Ослина, будут открыты более 50 новых рабочих мест.

Она рассказала, что для размещения предприятия были выбраны три участка, но пока земля не выделена, по гдовской части проекта «вообще тишина».

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил определить статус затребованных земельных участков и провести необходимую для выделения земли работу на муниципальном или областном уровне, в зависимости от принадлежности площадей.