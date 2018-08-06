0
13:08
На 47 пунктов поднялась Псковская область в Национальном рейтинге состояния инвестклимата
13:30
Ведерников обсудил с гендиректором «РЖД» Белозеровым дальнейшее развитие железнодорожного сообщения в регионе
17:10
Спрос на путевки в зарубежные детские лагеря у россиян снизился на 12%
13:47
В 1-м полугодии 2018 года в Псковской области ввели на 91% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года
12:59
Движение скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Псков - Петербург начнется с 4 августа
13:12
«Лишние» магазины федеральных сетей намерена закрыть УФАС в нескольких районах Псковской области
09:17
Последние пять мест для пчеловодов остались на ярмарке 8-го Медового фестиваля в Пскове
Еще новости
Экономика

Рыбзаводы хочет открыть инвестор на двух озёрах Псковской области

Компания ООО «Галактика-О» намерено открыть в Псковской области на двух озёрах рыбозаводы. Проекты будущих предприятий представила генеральный директор ООО «Галактика-О» Марина Ослина на Совете по инвестициям в Псковской области 6 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Ослиной один из заводов планируется разместить в Гдове, рядом с Чудским озером. Инвестировать в него компания намерена порядка 150 млн рублей, из которых примерно половина собственные средства, остальное – заёмные.  Она отметила, что никакого вреда такое предприятие экологии не нанесёт, поскольку предполагается использование современных систем кислородных станций и бактериологической очистки.

По новой технологии в Гдове планируется в искусственных условиях разводить судака. В качестве примера организации процесса Марина Ослина продемонстрировала фотографии аналогичного производства в Белоруссии.

Второй раздел проекта ООО «Галактика-О» - выращивание на озере Велье форели. Планируется получать в год до 500 тонн рыбы и 20 тонн икры.  Вложить в это предприятие компания намерена 205 млн рублей собственных и привлеченных средств. Экономический эффект ожидается порядка 8 млн в год. На предприятии, как отметила Марина Ослина, будут открыты более 50 новых рабочих мест.

Она рассказала, что для размещения предприятия были выбраны три участка, но пока земля не выделена, по гдовской части проекта «вообще тишина».

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил определить статус затребованных земельных участков и провести необходимую для выделения земли работу на муниципальном или областном уровне, в зависимости от принадлежности площадей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На 47 пунктов поднялась Псковская область в Национальном рейтинге состояния инвестклимата
06 августа 2018
На 47 пунктов поднялась Псковская область в Национальном рейтинге состояния инвестклимата 5
Ведерников обсудил с гендиректором «РЖД» Белозеровым дальнейшее развитие железнодорожного сообщения в регионе
04 августа 2018
Ведерников обсудил с гендиректором «РЖД» Белозеровым дальнейшее развитие железнодорожного сообщения в регионе 3
Спрос на путевки в зарубежные детские лагеря у россиян снизился на 12%
01 августа 2018
Спрос на путевки в зарубежные детские лагеря у россиян снизился на 12%
В 1-м полугодии 2018 года в Псковской области ввели на 91% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года
27 июля 2018
В 1-м полугодии 2018 года в Псковской области ввели на 91% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года 1
Движение скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Псков - Петербург начнется с 4 августа
27 июля 2018
Движение скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Псков - Петербург начнется с 4 августа 9
«Лишние» магазины федеральных сетей намерена закрыть УФАС в нескольких районах Псковской области
26 июля 2018
«Лишние» магазины федеральных сетей намерена закрыть УФАС в нескольких районах Псковской области
Последние пять мест для пчеловодов остались на ярмарке 8-го Медового фестиваля в Пскове
26 июля 2018
Последние пять мест для пчеловодов остались на ярмарке 8-го Медового фестиваля в Пскове
Светлана Баранова о проблеме бронирования мест в псковских отелях на Ганзу: Это естественный процесс
25 июля 2018
Светлана Баранова о проблеме бронирования мест в псковских отелях на Ганзу: Это естественный процесс

Идет загрузка...