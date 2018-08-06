Ревизия: Полет «Ласточки»

17:17, 06 августа 2018, ПАИ

Поехать из Пскова в Санкт-Петербург – казалось бы, что может быть проще для псковичей? За последнее время в городе появилось множество компаний, осуществляющих перевозки пассажиров в Северную столицу: каждые два часа из Пскова отправляется маршрутка или автобус. Вот только в последнее время дорога могла затянуться на 5, а то и больше часов из-за дорожных работ на трассе Р-23. Если добавить к этому километровые пробки, некомфортабельные автомобили и растущие цены, то удовольствие от поездки и вовсе получается ниже среднего. Именно поэтому многие псковичи с энтузиазмом восприняли заявление врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о необходимости запуска между Псковом и Петербургом «Ласточки»: скоростного электропоезда. Старт переговоров с РЖД глава региона анонсировал в декабре 2017 года. А уже 4 августа 2018 года корреспондент Псковского агентства информации за 3,5 часа прилетел в вагоне «Ласточки» в Псков.

Поезд будущего

Стоит признать, что над обликом «Ласточки» дизайнеры потрудились на славу: плавные линии, необычная футуристичная конструкция, яркое цветовое решение вкупе с глянцем, от которого поезд просто сверкает на солнце. Даже двери в нем плавно открываются, стоит только поднести к специальному круглому индикатору-сенсору ладонь. Возникает ощущение, что ты наконец-то попал в будущее, о котором фантазировал в детстве.

Что там внутри?

«Ласточка» состоит из пяти вагонов. В первый свой «полет» она вместила порядка 200 человек. А всего в «Ласточку» поместятся около 300 пассажиров. Не вызывает сомнений, что пустых мест не будет: спрос на удобный и скоростной поезд до Питера у псковичей огромный. Первое, на что утомленный покатушками на маршрутках пассажир обратит внимание – это комфортные кресла в каждом вагоне, вне зависимости от класса. А их три – базовый, эконом и, конечно, бизнес-класс.

Большие мягкие кресла расположены так, что можно полностью растянуться в них, а места для ног впереди хватит даже самым высокорослым пассажирам. К тому же, в спинке каждого сиденья вмонтирован откидной столик, за которым можно перекусить, поработать на ноутбуке или просто посмотреть фильм, ведь в поезде работает бесплатный Wi-Fi! Разрядился телефон – не проблема, в поезде есть и розетки. Волноваться не стоит даже тем, кто не взял с собой планшет или компьютер: каждый вагон оборудован экраном, на котором транслируется кино. А электронное табло на входе в вагон подскажет не только следующую остановку и температуру воздуха «за бортом», но и скорость, с который ты несешься по железнодорожным путям. В середине пути проводник предложит перекусить вкусным сэндвичем с горячим кофе или чаем. Ко всему прочему, в каждом вагоне есть кулер с водой, и шесть туалетов на весь состав. Собаководы также будут довольны – в третьем вагоне оборудовано удобное место для перевозки четвероногих друзей.

В вагонах много пространства и «воздуха»: такого эффекта дизайнеры добились с помощью огромных, практически панорамных, окон. Создается ощущение, что они действительно простираются чуть ли не на всю длину вагона, так и притягивая насладиться живописными видами.

В чем же отличие бизнес-класса от базового и эконома? Любителям доехать по Питера с комфортом предложат более удобные кожаные кресла, широкие столы для важных переговоров, специальный шкаф, куда можно будет повесить пиджак или пальто, отдельный выход из вагона, более разнообразное меню буфета ну и, конечно, отдельный туалет. На полу в бизнес-классе роскошный ковер. А улучшенная шумоизоляция позволяет его пассажирам не отвлекаться от срочной работы, или, наоборот, как следует отдохнуть.

РЖД позаботилось и о людях с ограниченными физическими возможностями: в первом вагоне «Ласточки» установлен специальный подъемник для инвалидов-колясочников. 4 августа, после приезда «Ласточки» в Псков, в работоспособности приспособления лично убедился депутат Псковской городской Думы, майор в отставке Военно-воздушных сил РФ, летчик-снайпер, участник Афганской и Чеченских войн Фёдор Постнов.

Почем билет?

Стоимость билетов на «Ласточку» зависит от выбора класса. Пассажиры «эконома» должны будут заплатить 432 рубля, «базового» - 360 рублей, а любители «бизнеса» - 1 тысячу 483 рубля. По заявлению представителей РЖД, в сентябре цены могут вырасти, а в дальнейшему будет применяться «динамическое ценообразование»: в прямой зависимости от спроса. Но пока псковичи могут воспользоваться специальными скидками: студентам до 21 года – 60%, детям от 3 до 10 лет – 70%, пенсионерам за 60 лет – 50%. А если купить билеты сразу в обе стороны, то вам скинут 20%. Но, стоит признать, что цены весьма и весьма доступные, учитывая то, что ты мчишься на современном скоростном комфортабельном электропоезде, в котором в цену билета входит куча услуг и удобств. Чего конечно не скажешь о маршрутках и автобусах - там все дорого и немного сердито.

Остановите, я сойду

В пути «Ласточка» делает три остановки: в Стругах Красных, в Луге, а также в Гатчине. При этом вся поездка занимает всего каких-то 3,5 часа. Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов, который также сопровождал первый «полет» «Ласточки» из Санкт-Петербурга в Псков, отметил, что в будущем необходимо сократить количество остановок поезда в пути, чтобы добираться до Северной столицы и обратно еще быстрее. Такого же мнения придерживается и генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, который заявил, что в будущем «Ласточка» ускорится.

Из Пскова поезд отбывает в 6:00 и приезжает в Санкт-Петербург в 9:30 на Балтийский вокзал, буквально за углом которого находится станция метро «Балтийская» красной ветки. Обратно «Ласточка» полетит лишь на следующий день, в 6:55 утра, и прибудет в Псков уже в 10:25. Пока поезд ходит раз в день, но, возможно, в скором времени появятся дополнительные рейсы.

В Пскове первую «Ласточку» встретили военным оркестром, который исполнял главную тему из фильма «Рокки». Но правильнее было бы встретить поезд саундтреком из «Звездных Войн», потому что теперь псковичи могут совершить практически скоростной прыжок в Санкт-Петербург.