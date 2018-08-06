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Общество

Международная «Вахта памяти» началась в Псковской области

Международная «Вахта памяти» при участии партии «Единая Россия» проходит вблизи деревни Червоеды Невельского района. Здесь в палаточном лагере собрались поисковики, волонтеры, молодежь из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Сыктывкара, Псковской области, а также Белоруссии и Латвии - всего около 130 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

В рамках «Вахты памяти», которая началась сегодня и продлится до 15 августа, будут проводиться методические занятия с подрастающим поколением. Дети смогут больше узнать о поисковой деятельности, посмотреть фильмы и услышать истории о Великой Отечественной войне, познакомиться  с выставкой находок поисковиков за предыдущие годы.

Также в программе – курс выживания и различные соревнования. «К примеру, после теоретической части мы предложим ребятам с помощью металлоискателя найти предмет, спрятанный на площадке 50 на 50 метров», - рассказал председатель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков. Победители получат призы и сувениры от «Единой России».

Старшеклассникам представится возможность поучаствовать в раскопах. «В прошлом году на военно-мемориальном кладбище в деревне Усть-Долыссы мы перезахоронили останки 264 воинов и решили продолжить поисковую операцию в том же районе», - отметил Геннадий Корольков.

«Цель таких мероприятий - сохранить историческую память, не допустить искажения истории Великой Отечественной войны и способствовать патриотическому воспитанию молодежи», - подчеркнул председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» в Псковской области Павел Дроздов. Он тоже собирается выступить перед ребятами во время проведения «Вахты памяти».

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