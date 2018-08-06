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Позволяю бить сильно-сильно: ПАИ-live с Дмитрием Пирогом (ВИДЕО)

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (2010-2012 годы), депутат Государственной думы РФ Дмитрий Пирог стал сегодня гостем прямого эфира ПАИ-live. В эксклюзивном интервью псковскому агентству информации он оценил развитие спорта в Псковской области, рассказал, как участники его псковского мастер-класса старались «попасть по чемпиону», вспомнил, как следил за карьерой псковича Валерия Брудова и проанонсироавл свой повторный приезд, связанный с развитием спортивной инфраструктуры региона.

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