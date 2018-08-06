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Общество

В Дновском районе реконструируют дорогу, которая не ремонтировалась более 20 лет

На участке региональной дороги от деревни Заклинье по направлению к деревне Хотовань в Дновском районе, который не ремонтировался более 20 лет, будет проведена масштабная реконструкция.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, дорожники обустроят земляное полотно, заменят старые дорожные трубы, положат новое асфальтобетонное покрытие и очистят от деревьев и кустарников полосу отвода.

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до 1 декабря.

Протяженность ремонтируемого участника составит 1 км, стоимость работ — более 33 млн рублей.

В прошлом году в Дновском районе была проведена реконструкция дорожного участка от деревни  Искра до Заклинья протяженностью 11 километров, отметили в «Псковавтодоре».

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