В Дновском районе реконструируют дорогу, которая не ремонтировалась более 20 лет

15:10, 06 августа 2018, ПАИ

На участке региональной дороги от деревни Заклинье по направлению к деревне Хотовань в Дновском районе, который не ремонтировался более 20 лет, будет проведена масштабная реконструкция.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, дорожники обустроят земляное полотно, заменят старые дорожные трубы, положат новое асфальтобетонное покрытие и очистят от деревьев и кустарников полосу отвода.

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до 1 декабря.

Протяженность ремонтируемого участника составит 1 км, стоимость работ — более 33 млн рублей.

В прошлом году в Дновском районе была проведена реконструкция дорожного участка от деревни Искра до Заклинья протяженностью 11 километров, отметили в «Псковавтодоре».