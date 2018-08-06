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Общество

Спортивную площадку просят организовать городские власти жители улицы Николая Васильева в Пскове

Жители дома № 71б по улице Николая Васильева просят организовать спортивную площадку. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с рабочего выезда представителей городских властей по территории одномандатного округа № 3 депутата Псковской городской Думы Елены Маницкой.

В настоящее время территория, о которой говорят жильцы, находится в запущенном состоянии, хотя на ней и установлены футбольные ворота. «Здесь шикарное место под хорошую площадку, земля огорожена, но нам никто не помогает, не косит», - посетовали они. Заместитель руководителя Управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов высказал мнение, что финансирование можно было привлечь через программу благоустройства «Городская среда». «Но нужно будет проводить собрание граждан», предупредил он. Однако жители заверили, что все проживающие здесь 97 семей заинтересованы в появлении спортплощадки.

Жильцы также пожаловались на фирму, принадлежащие которой фуры постоянно ездят мимо дома, и попросили рассмотреть эту проблему на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Так же они рассказали, что с 2010 года просят управляющую компанию отремонтировать внутридомовой проезд. Дмитрий Таратынов пообещал решить вопрос с ямочным ремонтом. А глава Пскова Иван Цецерский призвал жителей обсудить комплексный проект благоустройства. «Нужно собрание жильцов, в нем – сила», - заявил он.

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