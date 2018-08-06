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Общество

На улице Трохина в Пскове очистят тротуар и смонтируют лежачих полицейских

На улице Трохина в Пскове будут смонтированы лежачие полицейские, также там проведут работы по расчистке тротуара. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с рабочего выезда представителей городских властей по территории одномандатного округа № 3 депутата Псковской городской Думы Елены Маницкой.

На встрече с местными жителями заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов пообещал, что до конца года искусственные неровности будут смонтированы.

Что же касается просьбы местных жителей сделать тротуар, то, по словам главы Пскова Ивана Цецерского, если делать тротуар по краю имеющейся дороги, то необходимо, чтобы дорожное полотно оставалось шириной 10 метров, что в данном случае соблюсти затруднительно. Тогда поступило предложение выкосить и расчистить обочины.

«Давайте для начала прочистим и тогда посмотрим», - сказал Дмитрий Таратынов.

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