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Общество

До 15 августа псковские работодатели должны сдать отчёты в Пенсионный фонд за июль

До 15 августа страхователи  региона обязаны представить в территориальные органы Пенсионного фонд ежемесячную отчетность о работающих застрахованных лицах по форме СЗВ-М за июль.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области, сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М страхователи представляют на всех работающих застрахованных лиц (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа) с указанием ФИО, СНИЛС и ИНН работников.

Прием от страхователей отчетности по телекоммуникационным каналам связи осуществляется территориальными органами ПФР и в выходные дни.

Напомним, что согласно действующему законодательству за непредставление страхователями отчетности в установленный срок, представление неполных или недостоверных сведений к страхователям применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. За несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов - в размере 1000 рублей.

В соответствии со статьёй 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на должностное лицо могут быть наложены штрафы.

Во избежание финансовых санкций предлагаем страхователям не откладывать сдачу отчета на последний день отчетной кампании, а также учесть, что при представлении сведений на 25 и более работающих застрахованных лиц  отчетность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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