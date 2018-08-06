Мурманчанин обворовал магазин в Великих Луках

16:08, 06 августа 2018, ПАИ

В Великих Луках задержан 19-летний житель Мурманской области, который похитил с прилавка магазина на улице Зверева спиртные напитки и продукты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, поймал вора экипаж группы задержания вневедомственной охраны, который прибыл в магазин после сообщения о краже.

Для дальнейшего разбирательства мурманчанин передан сотрудникам полиции.

В пресс-службе отметили, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.