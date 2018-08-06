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Общество

Мурманчанин обворовал магазин в Великих Луках

В Великих Луках задержан 19-летний житель Мурманской области, который похитил с прилавка магазина на улице Зверева спиртные напитки и продукты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области,  поймал вора экипаж группы задержания вневедомственной охраны, который прибыл в магазин после сообщения о краже.

Для дальнейшего разбирательства мурманчанин передан сотрудникам полиции.

В пресс-службе отметили, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.

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