Дмитрий Пирог рассказал об особой энергетике фестиваля «Земля Великих Побед»

16:41, 06 августа 2018, ПАИ

«Когда тебя окружают дети, подростки, молодежь, молодые родители – это такая энергетика! Особенно, когда они в это время отдыхают, заряжаются положительными эмоциями. Самое главное, что таким образом они проводят свой досуг», - заявил чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (2010-2012 годы), депутат Государственной думы РФ Дмитрий Пирог, рассказывая в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 6 августа, о прошедшем в Пскове фестивале «Земля Великих Побед» и своем мастер-классе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Пирог также отметил, что детям было очень интересно на мастер-классе, всем хотелось не только слушать, но и ощутить, а также «побить чемпиона».

«Я был без экипировки, я делаю это целенаправленно, ни капы не было, ни шлема, потому что нужно рассказывать ребятам, не останавливаться, где-то у кого-то ошибки есть, нужно сразу акцентировать внимание на этом. Вся амуниция тебе будет только мешать. Соответственно, без мимики ребятам будет не очень интересно. Плюс если ты в шлеме, экипирован, что в тебя еще и сложно попасть, а очень сильно хочется», - отметил чемпиона мира по боксу.

По его словам, базовая ударная техника идет от классического бокса, поэтому спортсменам других единоборств также было интересно послушать мастер-класс: «Это те законы физики, биомеханики, без которых не сможет спортсмен никуда двигаться».

Кроме того, Дмитрий Пирог рассказал о своем рекордном по продолжительности мастер-классе, который длился 3,5 часа. «Я поменял три майки тогда. Мы занимались с детьми без перерыва. Ты просто так сильно заводишься, что не можешь остановится. А тем более, когда видишь глаза детей», - пояснил спортсмен.