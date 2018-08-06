Чемпион мира по боксу: От отношения руководства региона зависит то, как развивается спорт

16:43, 06 августа 2018, ПАИ

«Конечно же, от отношения руководства региона зависит то, как развивается спорт», - заявил чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (2010-2012 годы), депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Пирог прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 6 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в регионах должен развиваться не только спорт высших достижений, но и прежде всего детский, школьный, массовый доступный спорт, который «является залогом здоровья нации».

«Вчера был показательный день, когда переплелось все в хорошем смысле – школьный детский массовый спорт вперемешку с показательными боями, спортом высших достижений уже в вечерней программе. Люди воочию посмотрели, был полный зал. Я видел, как их переполняли эмоции», - добавил Дмитрий Пирог.

Спортсмен также подчеркнул, что спортсмены Псковской области всегда отличались хорошей подготовкой: «Если есть определенный почерк, стиль, то это уже показатель того, что есть определенная школа».