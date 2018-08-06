0
20:05
Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
17:17
Ревизия: Полет «Ласточки»
17:01
Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери
16:53
Дело о разбое, убийстве и краже начал рассматривать Псковский областной суд
15:18
Четыре жилых комплекса покажут участникам псковского «Тура по новостройкам» 11 августа
14:36
Международная «Вахта памяти» началась в Псковской области
12:37
Блюда традиционной кухни приболотных деревень представит Полистовский заповедник на Медовом фестивале
Еще новости
Общество

Чемпион мира по боксу: От отношения руководства региона зависит то, как развивается спорт

«Конечно же, от отношения руководства региона зависит то, как развивается спорт», - заявил чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (2010-2012 годы), депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Пирог прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 6 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в регионах должен развиваться не только спорт высших достижений, но и прежде всего детский, школьный, массовый доступный спорт, который «является залогом здоровья нации».

«Вчера был показательный день, когда переплелось все в хорошем смысле – школьный детский массовый спорт вперемешку с показательными боями, спортом высших достижений уже в вечерней программе. Люди воочию посмотрели, был полный зал. Я видел, как их переполняли эмоции», - добавил Дмитрий Пирог.

Спортсмен также подчеркнул, что спортсмены Псковской области всегда отличались хорошей подготовкой: «Если есть определенный почерк, стиль, то это уже показатель того, что есть определенная школа».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Дмитрий Пирог рассказал о проекте «Детский спорт» и следующем приезде в Псковскую область Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери Дмитрий Пирог: Мастер-классы для меня – как дополнительная приятная нагрузка Чемпион мира по боксу: От отношения руководства региона зависит то, как развивается спорт Дмитрий Пирог рассказал об особой энергетике фестиваля «Земля Великих Побед» Позволяю бить сильно-сильно: ПАИ-live с Дмитрием Пирогом (ВИДЕО) Начался ПАИ-live с Дмитрием Пирогом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Дмитрий Пирог станет гостем ПАИ-live в 13:20 Купательная способность: ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ВИДЕО) Госинспектор псковского ГИМС рассказала, как должны выглядеть места для безопасного купания
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
06 августа 2018
Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери
06 августа 2018
Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери
Дело о разбое, убийстве и краже начал рассматривать Псковский областной суд
06 августа 2018
Дело о разбое, убийстве и краже начал рассматривать Псковский областной суд
Четыре жилых комплекса покажут участникам псковского «Тура по новостройкам» 11 августа
06 августа 2018
Четыре жилых комплекса покажут участникам псковского «Тура по новостройкам» 11 августа
Международная «Вахта памяти» началась в Псковской области
06 августа 2018
Международная «Вахта памяти» началась в Псковской области 1
Блюда традиционной кухни приболотных деревень представит Полистовский заповедник на Медовом фестивале
06 августа 2018
Блюда традиционной кухни приболотных деревень представит Полистовский заповедник на Медовом фестивале
Галина Невалённая: Если предупреждать заболевания, то можно без проблем дожить до 80 лет
06 августа 2018
Галина Невалённая: Если предупреждать заболевания, то можно без проблем дожить до 80 лет 4
Третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод» проходит в Псковской области
06 августа 2018
Третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод» проходит в Псковской области

Идет загрузка...