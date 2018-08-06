Дмитрий Пирог: Мастер-классы для меня – как дополнительная приятная нагрузка

16:55, 06 августа 2018, ПАИ

«Мастер-классы – это как дополнительная приятная нагрузка. Та энергетика, которая от детей исходит – дорогого стоит», - заявил чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (2010-2012 годы), депутат Государственной думы РФ Дмитрий Пирог в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 6 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я приезжаю не ради мастер-классов, я решаю вопросы на другом уровне с руководством региона общаясь, продвигая некоторые идеи развития детского массового спорта и вообще все, что связано с физкультурой и спортом. Ну и конечно я вижу, что загораются глаза у мальчишек, у их родителей, и как они понимают, что могут прикоснуться к легенде, а то и вообще надеть перчатки и попробовать ударить», - рассказал спортсмен. - Тут же еще есть возможность услышать много дельных советов, своим примером ориентировать молодежь. Рассказываешь примеры, которые в твоей жизни были. Они для меня достаточно показательные, а для молодого поколения - тем более».

Кроме того, Дмитрий Пирог отметил, что самое главное в турнирах – это приобщение молодежи к здоровому образу жизни, его пропаганда. При этом, как отметил чемпион, спорт «дает хорошее воспитание». «В единоборствах больше шансов, что девчонки и мальчишки смогут разобраться в самих себе, включить этот анализ, определить на что они способны, что могут преодолеть, а что нет. Ты формируешь внутреннее ощущение мира и качеств, которые помогают тебе преодолевать трудности. В игровых видах спорта очень помогает просто командный дух. Везде много положительного. Поэтому не важно, куда захочет ребенок пойти, самое главное, чтобы родители помогли ему определиться», - добавил Дмитрий Пирог.