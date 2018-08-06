0
20:05
Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
17:17
Ревизия: Полет «Ласточки»
17:01
Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери
16:53
Дело о разбое, убийстве и краже начал рассматривать Псковский областной суд
15:18
Четыре жилых комплекса покажут участникам псковского «Тура по новостройкам» 11 августа
14:36
Международная «Вахта памяти» началась в Псковской области
12:37
Блюда традиционной кухни приболотных деревень представит Полистовский заповедник на Медовом фестивале
Еще новости
Общество

Дмитрий Пирог: Мастер-классы для меня – как дополнительная приятная нагрузка

«Мастер-классы – это как дополнительная приятная нагрузка. Та энергетика, которая от детей исходит – дорогого стоит», - заявил чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (2010-2012 годы), депутат Государственной думы РФ Дмитрий Пирог в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 6 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я приезжаю не ради мастер-классов, я решаю вопросы на другом уровне с руководством региона общаясь, продвигая некоторые идеи развития детского массового спорта и вообще все, что связано с физкультурой и спортом. Ну и конечно я вижу, что загораются глаза у мальчишек, у их родителей, и как они понимают, что могут прикоснуться к легенде, а то и вообще надеть перчатки и попробовать ударить», - рассказал спортсмен. - Тут же еще есть возможность услышать много дельных советов, своим примером ориентировать молодежь. Рассказываешь примеры, которые в твоей жизни были. Они для меня достаточно показательные, а для молодого поколения - тем более».  

Кроме того, Дмитрий Пирог отметил, что самое главное в турнирах – это приобщение молодежи к здоровому образу жизни, его пропаганда. При этом, как отметил чемпион, спорт «дает хорошее воспитание». «В единоборствах больше шансов, что девчонки и мальчишки смогут разобраться в самих себе, включить этот анализ, определить на что они способны, что могут преодолеть, а что нет. Ты формируешь внутреннее ощущение мира и качеств, которые помогают тебе преодолевать трудности. В игровых видах спорта очень помогает просто командный дух. Везде много положительного. Поэтому не важно, куда захочет ребенок пойти, самое главное, чтобы родители помогли ему определиться», - добавил Дмитрий Пирог.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Дмитрий Пирог рассказал о проекте «Детский спорт» и следующем приезде в Псковскую область Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери Дмитрий Пирог: Мастер-классы для меня – как дополнительная приятная нагрузка Чемпион мира по боксу: От отношения руководства региона зависит то, как развивается спорт Дмитрий Пирог рассказал об особой энергетике фестиваля «Земля Великих Побед» Позволяю бить сильно-сильно: ПАИ-live с Дмитрием Пирогом (ВИДЕО) Начался ПАИ-live с Дмитрием Пирогом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Дмитрий Пирог станет гостем ПАИ-live в 13:20 Купательная способность: ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ВИДЕО) Госинспектор псковского ГИМС рассказала, как должны выглядеть места для безопасного купания
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
06 августа 2018
Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери
06 августа 2018
Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери
Дело о разбое, убийстве и краже начал рассматривать Псковский областной суд
06 августа 2018
Дело о разбое, убийстве и краже начал рассматривать Псковский областной суд
Четыре жилых комплекса покажут участникам псковского «Тура по новостройкам» 11 августа
06 августа 2018
Четыре жилых комплекса покажут участникам псковского «Тура по новостройкам» 11 августа
Международная «Вахта памяти» началась в Псковской области
06 августа 2018
Международная «Вахта памяти» началась в Псковской области 1
Блюда традиционной кухни приболотных деревень представит Полистовский заповедник на Медовом фестивале
06 августа 2018
Блюда традиционной кухни приболотных деревень представит Полистовский заповедник на Медовом фестивале
Галина Невалённая: Если предупреждать заболевания, то можно без проблем дожить до 80 лет
06 августа 2018
Галина Невалённая: Если предупреждать заболевания, то можно без проблем дожить до 80 лет 4
Третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод» проходит в Псковской области
06 августа 2018
Третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод» проходит в Псковской области

Идет загрузка...