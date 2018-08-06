Работники «Псковэнерго» примут участие в совместной тренировке с белорусскими коллегами

16:36, 06 августа 2018, ПАИ

С 8 по 10 августа специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» примут участие в проведении российско-белорусской общесетевой противоаварийной тренировки по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, основной задачей учений станет отработка взаимодействия энергетиков соседних приграничных регионов при ликвидации аварийных ситуаций в распредсетях. В тренировке с российской стороны будут задействованы специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго», а с белорусской – республиканских унитарных предприятий «Гомельэнерго», «Могилевэнерго», «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гродноэнерго» и «Минскэнерго», входящих в государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго», а также бригады Гомельского областного управления МЧС и Ветковского спецлесхоза.

Практическая часть проведения аварийно-восстановительных работ будет осуществляться на объектах электросетевого комплекса Гомельской области. Здесь белорусские и российские энергетики будут выправлять опоры, монтировать провод и ремонтировать ТП, подключать дизель-генератор для подачи напряжения к школе, тушить возгорание на подстанции и разбирать завалы деревьев.

Напомним, совместные российско-белорусские учения энергетиков проводятся с 2015 года в рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и ГПО «Белэнерго». С момента принятия документа на территории Псковской области подобные масштабные учения проводились уже дважды (на фото: российско-белорусские учения в Бежаницком районе).