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Общество

Работники «Псковэнерго» примут участие в совместной тренировке с белорусскими коллегами

С 8 по 10 августа специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» примут участие в проведении российско-белорусской  общесетевой противоаварийной тренировки по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, основной задачей учений станет отработка взаимодействия энергетиков соседних приграничных регионов при ликвидации аварийных ситуаций в распредсетях. В тренировке с российской стороны будут задействованы  специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго», а с белорусской – республиканских унитарных предприятий «Гомельэнерго»,  «Могилевэнерго», «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гродноэнерго» и «Минскэнерго», входящих в  государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго», а также  бригады Гомельского областного управления МЧС и Ветковского спецлесхоза.

Практическая часть проведения аварийно-восстановительных работ будет осуществляться на объектах электросетевого комплекса Гомельской области. Здесь белорусские и российские  энергетики будут выправлять опоры, монтировать провод и ремонтировать ТП, подключать   дизель-генератор для подачи напряжения к школе, тушить возгорание на подстанции и разбирать завалы деревьев.   

Напомним, совместные российско-белорусские учения энергетиков проводятся с 2015 года в рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и ГПО «Белэнерго». С момента принятия документа на территории Псковской области подобные масштабные учения проводились уже дважды (на фото: российско-белорусские учения в Бежаницком районе).

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