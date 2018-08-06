Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери

17:01, 06 августа 2018, ПАИ

«Я перепутал двери, когда пришел записаться на футбол», - рассказал Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (2010-2012 годы), депутат Государственной думы РФ Дмитрий Пирог, отвечая на вопрос о том, как выбрал бокс в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 6 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, он со сверстниками до 5 лет занимался шахматами. Позже они решили заняться футболом. Когда ребята пришли на стадион, то перепутали двери и на площадке никого не нашли. Рядом находился спортзал, но там тоже никого не оказалось. Позже, по словам Дмитрия Пирога, они заметили «шевеление наверху», а когда поднялись на второй этаж, то там оказалась секция бокса.

«Через полтора года я выступил на соревнованиях по боксу», - поделился воспоминаниями Дмитрий Пирог.