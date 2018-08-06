Дело о разбое, убийстве и краже начал рассматривать Псковский областной суд
Сегодня, 6 августа, Псковский областной суд в составе суда присяжных начал рассмотрение уголовного дела в отношении четырех жителей Пскова - 51-летеней женщины, 34-летнего, 42-летнего и 31-летнего мужчин.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, они обвиняются в совершении разбоя с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище с причинением тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 33 – часть 3 статьи 162, пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ). Также на счету обвиняемых убийство, сопряженное с разбоем, и кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище (пункт «з» части 2 статьи 105, пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ).