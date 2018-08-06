Дмитрий Пирог рассказал о проекте «Детский спорт» и следующем приезде в Псковскую область

18:01, 06 августа 2018, ПАИ

«Я думаю, что я еще приеду обязательно в Псковскую область и целенаправленно проведу мастер-класс. Но приеду не с этой основной функцией, а уже по проекту «Детский спорт», - заявил Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (2010-2012 годы), депутат Государственной думы РФ Дмитрий Пирог прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 6 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам депутата Госдумы, проект «Детский спорт» не только включает в себя развитие физической культуры и спорта среди молодежи регионов в РФ, а также «возрождает» проект «500 бассейнов», который подразумевает строительство спортивных сооружений, в том числе, и бассейнов, а также реконструкцию спортивных залов в сельских школах. Дмитрий Пирог подчеркнул, что проектом плотно занимается советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина, а также все спортсмены, которые находятся в Госдуме.

«Все мы понимаем, что самое главное – это здоровье детей, здоровье нации. Спорт высших достижений – это крайне важно. Даже в 90-е годы мы добивались результатов, у нас сильная нация. Но здоровье нации – не менее важная тема», - заключил Дмитрий Пирог.