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Общество

15 лет тюрьмы получил великолучанин за убийство бывшей жены на глазах ребенка

В Пскове областной суд приговорил жителя Великих Лук за убийство бывшей жены на глазах у дочери к 15 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на 1 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного суда.

13 июля 2017 года в Великих Луках 31-летний мужчина, находясь на лестничной площадке четвертого этажа из-за ревности поссорился со своей бывшей сожительницей и ударил ее ножом в лицо и грудь. Произошло это на глазах у малолетней дочери женщины. Позже мужчина сбежал, а когда узнал о смерти бывшей сожительницы, сам позвонил в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

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