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Спорт

Псковский курсант стал призёром Чемпионата Европы по универсальному бою

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Ахмед Нурмагомедов стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы по универсальному бою. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, турнир проходил в городе Медынь Калужской области. Участвовали в нём спортсмены из России, Германии, Греции, Сербии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Азербайджана.

Ахмед Нурмагомедов завоевал «серебро» по версии «классика» и «бронзу» по версии «лайт» в весовой категории до 85 килограммов.

Участие псковича в чемпионате Европы стало возможным после его победы на чемпионате России по универсальному бою, который проходил  в апреле этого года в городе Медынь. Тогда курсант подтвердил норматив мастера спорта по универсальному бою, который впервые выполнил на кубке России в сентябре 2017 года.

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