Разобраться в квитанциях за услуги ЖКХ помогли псковичам в приёмной депутата гордумы

18:02, 06 августа 2018, ПАИ

В рамках приёма граждан по личным вопросам в приёмной депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова жители округа получили консультацию по вопросам начисления платы за коммунальные ресурсы. На вопросы граждан ответил председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Разговор шел о перерасчёте платы за коммунальные ресурсы. Алексей Кириллов озвучил алгоритм получения перерасчёта и пояснил принцип формирования начислений платы за содержание общедомового имущества (СОИ).

Кроме того, актуальным вопросом для жителей является обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В частности, псковичей интересует нормативная периодичность обследования оборудования, а также параметры, из которых складывается плата за его обслуживание. Для получения исчерпывающей информации в соответствующие организации будет направлен запрос от имени депутата Григория Стороненкова.