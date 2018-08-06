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Общество

18 нарушений выявили инспекторы рыбоохраны на псковских водоёмах за неделю

Госинспекторы по Псковской области с 30 июля по 5 августа выявили 18 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

У нарушителей были изъяты 3,9 кг водных биоресурсов, 4 незаконных орудия лова и 1 транспортное средство.

Инспекторы наложили штрафов на общую сумму 22,6 тыс. рублей. Взыскать удалось 6,8 тыс. рублей.

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